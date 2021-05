Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : acquisition d'OSIS finalisée Cercle Finance • 19/05/2021 à 07:05









(CercleFinance.com) - Veolia annonce la finalisation de l'acquisition, via sa filiale SARP, de Suez RV OSIS, filiale du groupe Suez spécialisée dans l'entretien de réseaux, d'ouvrages d'assainissement et dans les services de maintenance et nettoyage industriels. Cette finalisation intervient après le feu vert de l'Autorité de la concurrence qui a été donné le 28 avril, sous condition de cession par SARP de huit agences d'OSIS, situées essentiellement en Ile-de-France. Le groupe de services aux collectivités souligne que le nouvel ensemble issu du rapprochement entre SARP et OSIS regroupera 6.700 collaborateurs et représentera un chiffre d'affaires d'environ 750 millions d'euros.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.78%