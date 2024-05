Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: achat de MRC Consultants et Transaction Advisers information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Veolia, via Seureca, son pôle d'Ingénierie Conseil et d'Assistance Stratégique et Opérationnelle, annonce l'acquisition deMRC Consultants and Transaction Advisers, une société spécialisée dans le conseil en énergie, implantée en Espagne et au Royaume-Uni, et active dans plus de 30 pays.



Cette acquisition renforcera la part de l'énergie dans l'activité de Seureca et répond aux objectifs d'énergie décarbonée et d'autonomie énergétique ambitionnés par le Groupe.



Selon Veolia, MRC apporte notamment 'une expertise unique' en termes de stratégies énergétiques.



“Seureca s'impose aujourd'hui comme un acteur international majeur de l'accompagnement et du conseil sur les enjeux énergétiques pour les villes et les industriels', abonde Philippe Bloch, Directeur Général du Pôle Ingénierie Conseil Seureca.





