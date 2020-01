VEOLIA accélère son développement dans les déchets dangereux en Amérique du Nord

(AOF) - Veolia a signé un accord pour la reprise du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA Corporation situé à Gum Springs dans l'Arkansas (États-Unis), à travers sa filiale Veolia North America. Avec cette opération évaluée à 250 millions de dollars, Veolia poursuit le développement global de son activité de traitement et de recyclage des déchets dangereux, en franchissant un pas supplémentaire en Amérique du Nord, et ajoute un site phare à son portefeuille d'actifs.

L'installation, située sur un site de 5 km², emploie actuellement 73 personnes et a historiquement traité, pour l'industrie nord-américaine de la fonderie, les déchets dangereux issus du process d'électrolyse de l'aluminium (connus comme "spent pot lining" ou SPL).

Dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale dans le traitement des pollutions les plus difficiles, Veolia va élargir le type et le volume de déchets pris en charge sur le site, déjà autorisé pour le traitement et l'élimination finale de presque toutes les catégories de déchets dangereux liquides et solides.

Tout en demeurant un fournisseur de services clé pour Alcoa dans le cadre d'un accord pluriannuel dédié, l'installation étendra également ses services aux clients de Veolia en Amérique du Nord.