Veolia: a inauguré une unité de production d'eau

(CercleFinance.com) - Veolia a inauguré avec Vendée Eau la première unité en France de réutilisation des eaux usées traitées pour la production d'eau potable dans le cadre du programme Jourdain.



Cette solution permet d'obtenir une ressource complémentaire de 1,5 million de m3 d'eau potable sur la période de mai à octobre pour les années sèches en Vendée.



' La Vendée, où le déficit en eau est estimé à 8 millions de m3 à l'horizon 2025-2030, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 150 000 personnes, est un bon exemple de région qui a fait preuve d'anticipation et de détermination pour devenir un pionnier français de la production d'eau potable à partir d'eaux usées traitées ' indique le groupe.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.86%