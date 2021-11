Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : a été sélectionné dans les indices DJSI information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Veolia a été sélectionné, pour la 5ème année consécutive, dans les indices DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) qui distinguent les entreprises les plus performantes en matière de développement durable. Le Groupe conserve la 2ème place parmi les 34 entreprises du secteur des Multi and Water Utilities, avec un score de 82/100. Cette reconnaissance du leadership de Veolia est attribuée après l'analyse de 28 thématiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.65%