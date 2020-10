Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : a confirmé favorablement les demandes d'Engie Cercle Finance • 01/10/2020 à 08:03









(CercleFinance.com) - Veolia confirme accueillir favorablement les demandes d'Engie. Le groupe annonce l'extension de la validité de l'offre présentée hier à Engie jusqu'à la date du lundi 5 octobre 2020. Il va formaliser, d'ici à cette date, les modalités de son engagement de ne pas lancer d'offre publique d'achat hostile sur les titres de Suez. Veolia a répondu favorablement à ces deux demandes par courrier hier au Président du Conseil d'Administration d'Engie.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.62%