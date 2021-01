Veolia a adressé son offre d'achat à Suez

Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a déclaré : " Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape, qui nous rapproche encore de la réalisation de notre projet. Cette étape était attendue : elle permet notamment aux actionnaires de Suez de prendre connaissance officiellement de l'ensemble des modalités de notre proposition d'offre et de se faire un avis sur son sens industriel, social et financier. "

Selon le numéro un mondial des services à l'environnement, cette remise de cette proposition formelle au conseil d'administration du groupe Suez s'inscrit, une fois encore, dans sa volonté d'être parfaitement transparent sur son projet de rapprochement avec Suez, dans le prolongement de toutes les annonces et de tous les engagements qu'il a rendus publics depuis le 30 août 2020.

(AOF) - Veolia a adressé au conseil d'administration de Suez la proposition d'offre publique qu'elle a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital de Suez qui ne sont pas en sa possession. Cette proposition formelle décrit l'ensemble des éléments du projet industriel, du projet social et des conditions financières que Veolia proposera lors du dépôt effectif de l'offre.

