Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: 1ère pierre de l'unité d'affinage de Vendée Eau information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le programme Jourdain de Vendée Eau, pour sécuriser l'eau potable en France et en Europe franchit un nouveau cap avec la pose de la première pierre de l'unité d'affinage.



Cette unité permettra dès la fin de l'année 2023 de produire de l'eau de très haute qualité à partir d'eaux usées.



Vendée Eau a confié à Veolia la construction, la réalisation et l'exploitation de cette unité d'affinage. ' Veolia apporte à Vendée Eau son expertise et son savoir-faire en traitement des eaux usées en proposant une filière complète, de haute performance '.



Pierre Ribaute, Directeur général Eau France de Veolia, a déclaré “ La REUT, ou réutilisation des eaux usées, répond de manière concrète aux enjeux de la raréfaction de la ressource en eau que nous connaissons actuellement, et qui permettra, nous en sommes convaincus, d'alimenter dans un futur proche des millions de citoyens en eau potable d'une qualité irréprochable '.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.02%