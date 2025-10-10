Venture Global s'enfonce alors que la victoire de BP en arbitrage ravive les inquiétudes concernant les litiges en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, ajout de détails et de commentaires d'analystes tout au long du texte; mise à jour des actions) par Vallari Srivastava

Les actions de Venture Global VG.N ont plongé d'environ 20% vendredi après que l'exportateur américain de GNL a perdu un arbitrage avec BP BP.L sur le non-respect d'un contrat de fourniture de gaz à long terme, ce qui a ravivé les craintes de verdicts similaires dans des litiges en cours avec d'autres clients cherchant à obtenir des milliards de dollars de compensation.

La décision en faveur de BP a surpris après la récente victoire en arbitrage de Venture Global contre Shell

SHEL.L .

BP réclame plus d'un milliard de dollars de dommages-intérêts, plus les intérêts et les frais de justice, le montant final devant être déterminé lors d'une audience distincte en 2026.

Venture Global, le deuxième fournisseur américain de gaz naturel liquéfié, est confronté à d'autres demandes d'arbitrage avec des clients qui réclament une compensation de plus de 4 milliards de dollars liée au retard du démarrage commercial du projet Calcasieu Pass, selon le rapport annuel 2024 de la société.

La société a précédemment averti que perdre des affaires d'arbitrage actuelles ou futures pourrait entraîner des pénalités financières importantes, la résiliation de certains contrats d'approvisionnement en gaz et le remboursement accéléré de la dette du projet.

Toutes les entreprises qui ont déposé une demande d'arbitrage cherchent à obtenir des compensations et aucune d'entre elles n'a cherché à résilier son contrat dans le cadre de cette procédure, a déclaré Venture.

On ne sait pas exactement pourquoi le résultat de l'arbitrage de BP a été différent de celui de l'affaire Shell, et si cela est dû à des différences dans les contrats ou dans les stratégies juridiques de l'entreprise.

Gabriel Moreen, de Mizuho Securities, a qualifié la décision de "surprise négative", estimant qu'elle introduit une incertitude pour les plaintes restantes.

La chute de vendredi semblait devoir effacer près de 6 milliards de dollars de l'évaluation boursière de la société, si les pertes actuelles se maintiennent. Depuis son introduction en bourse en janvier, les actions ont chuté de plus de 58 %.

La baisse des actions reflète également la prudence des investisseurs face aux risques liés à la mise en service du GNL.

Venture Global accroît sa production dans un contexte de forte augmentation de la demande mondiale, les États-Unis devenant le premier fournisseur mondial de GNL en 2023.

LE PROJET CALCASIEU SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Outre BP et Shell SHEL.L , l'Italien Edison EDNn.MI , le Portugais Galp GALP.LS , l'Espagnol Repsol REP.MC et le Polonais Orlen PKN.WA ont déposé des demandes d'arbitrage accusant la société américaine d'avoir profité de la vente de cargaisons de GNL à des prix plus élevés sur le marché au comptant, au lieu de les livrer dans le cadre de contrats à long terme.

Edison et Repsol ont déclaré à Reuters qu'ils poursuivaient leurs procédures d'arbitrage contre Venture Global. Orlen s'est refusée à tout commentaire, mais a indiqué qu'elle restait en arbitrage avec la société américaine.

Venture Global a affirmé que le Calcasieu Pass était encore en phase de démarrage et qu'il n'avait pas encore atteint le stade de l'exploitation commerciale. Les contrats à long terme ne prennent pas effet tant que l'usine n'a pas atteint le stade de l'exploitation commerciale.

Citi a déclaré que le résultat était "inattendu", ajoutant que la formulation plus stricte du contrat de BP a probablement contribué au résultat.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a estimé que Venture Global avait manqué à ses obligations de déclarer en temps voulu que les opérations commerciales avaient commencé à l'usine de Calcasieu Pass et d'agir en tant qu'"opérateur raisonnable et prudent", a déclaré Venture Global jeudi.

La société a déclaré qu'elle évaluait toutes les options et qu'elle continuerait à défendre vigoureusement sa position.