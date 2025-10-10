 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 016,97
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Venture Global s'enfonce alors que la victoire de BP en arbitrage ravive les inquiétudes concernant les litiges en cours
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, ajout de détails et de commentaires d'analystes tout au long du texte; mise à jour des actions) par Vallari Srivastava

Les actions de Venture Global VG.N ont plongé d'environ 20% vendredi après que l'exportateur américain de GNL a perdu un arbitrage avec BP BP.L sur le non-respect d'un contrat de fourniture de gaz à long terme, ce qui a ravivé les craintes de verdicts similaires dans des litiges en cours avec d'autres clients cherchant à obtenir des milliards de dollars de compensation.

La décision en faveur de BP a surpris après la récente victoire en arbitrage de Venture Global contre Shell

SHEL.L .

BP réclame plus d'un milliard de dollars de dommages-intérêts, plus les intérêts et les frais de justice, le montant final devant être déterminé lors d'une audience distincte en 2026.

Venture Global, le deuxième fournisseur américain de gaz naturel liquéfié, est confronté à d'autres demandes d'arbitrage avec des clients qui réclament une compensation de plus de 4 milliards de dollars liée au retard du démarrage commercial du projet Calcasieu Pass, selon le rapport annuel 2024 de la société.

La société a précédemment averti que perdre des affaires d'arbitrage actuelles ou futures pourrait entraîner des pénalités financières importantes, la résiliation de certains contrats d'approvisionnement en gaz et le remboursement accéléré de la dette du projet.

Toutes les entreprises qui ont déposé une demande d'arbitrage cherchent à obtenir des compensations et aucune d'entre elles n'a cherché à résilier son contrat dans le cadre de cette procédure, a déclaré Venture.

On ne sait pas exactement pourquoi le résultat de l'arbitrage de BP a été différent de celui de l'affaire Shell, et si cela est dû à des différences dans les contrats ou dans les stratégies juridiques de l'entreprise.

Gabriel Moreen, de Mizuho Securities, a qualifié la décision de "surprise négative", estimant qu'elle introduit une incertitude pour les plaintes restantes.

La chute de vendredi semblait devoir effacer près de 6 milliards de dollars de l'évaluation boursière de la société, si les pertes actuelles se maintiennent. Depuis son introduction en bourse en janvier, les actions ont chuté de plus de 58 %.

La baisse des actions reflète également la prudence des investisseurs face aux risques liés à la mise en service du GNL.

Venture Global accroît sa production dans un contexte de forte augmentation de la demande mondiale, les États-Unis devenant le premier fournisseur mondial de GNL en 2023.

LE PROJET CALCASIEU SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Outre BP et Shell SHEL.L , l'Italien Edison EDNn.MI , le Portugais Galp GALP.LS , l'Espagnol Repsol REP.MC et le Polonais Orlen PKN.WA ont déposé des demandes d'arbitrage accusant la société américaine d'avoir profité de la vente de cargaisons de GNL à des prix plus élevés sur le marché au comptant, au lieu de les livrer dans le cadre de contrats à long terme.

Edison et Repsol ont déclaré à Reuters qu'ils poursuivaient leurs procédures d'arbitrage contre Venture Global. Orlen s'est refusée à tout commentaire, mais a indiqué qu'elle restait en arbitrage avec la société américaine.

Venture Global a affirmé que le Calcasieu Pass était encore en phase de démarrage et qu'il n'avait pas encore atteint le stade de l'exploitation commerciale. Les contrats à long terme ne prennent pas effet tant que l'usine n'a pas atteint le stade de l'exploitation commerciale.

Citi a déclaré que le résultat était "inattendu", ajoutant que la formulation plus stricte du contrat de BP a probablement contribué au résultat.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a estimé que Venture Global avait manqué à ses obligations de déclarer en temps voulu que les opérations commerciales avaient commencé à l'usine de Calcasieu Pass et d'agir en tant qu'"opérateur raisonnable et prudent", a déclaré Venture Global jeudi.

La société a déclaré qu'elle évaluait toutes les options et qu'elle continuerait à défendre vigoureusement sa position.

Valeurs associées

BP
426,050 GBX LSE -1,51%
EDISON RSP
2,570 EUR MIL +0,19%
GALP ENERGIA OR
16,438 EUR LSE Intl -1,88%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX +0,80%
Pétrole Brent
63,60 USD Ice Europ -2,50%
Pétrole WTI
59,86 USD Ice Europ -2,67%
REPSOL
14,5800 EUR Sibe -0,10%
SHELL
2 716,000 GBX LSE -2,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’argent qui dort vous coûte cher !
    L’argent qui dort vous coûte cher !
    information fournie par Amundi 10.10.2025 17:05 

    Epargnez malin avec les éclairages des experts Amundi ! Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin ! Bon réflexe ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 10 octobre 2025 sur la page Facebook du Bureau de protection contre les incendies de la région 11 montrant des dégâts à Baganga, dans la province de Davao, sur l'île méridionale de Minadanao, après un séisme aux Philippines ( Bureau de protection contre les incendies de la région 11 / Handout )
    Philippines : nouvelle secousse de magnitude 6,9 dans le sud
    information fournie par AFP 10.10.2025 17:04 

    Une réplique de magnitude 6,9 a secoué vendredi le sud des Philippines, réactivant l'alerte au tsunami, quelques heures après un séisme de 7,4 qui a fait au moins six morts. La réplique est survenue à 19H12 heure locale (11H12 GMT), poussant le bureau sismologique ... Lire la suite

  • Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:44 

    Des déplacés palestiniens retournaient vendredi dans les ruines de leurs maisons à Khan Younès, après le retrait de l'armée israélienne de plusieurs zones du territoire palestinien.

  • Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:43 

    La ville de Kiev et neuf régions à travers le pays ont été affectées par des coupures d'électricité à la suite de frappes nocturnes russes massives ciblant le système énergétique ukrainien, a annoncé le ministère de l'Energie.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank