Venture Global revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et renforce son offensive sur le marché des centres de données dédiés à l'IA

Venture Global VG.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le troisième trimestre, alors que l'exportateur américain de gaz naturel liquéfié cherche à étendre son offre d'électricité et d'infrastructures au secteur en plein essor des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

L'action de la société a progressé de 8,2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La forte hausse de la demande en électricité des centres de données dédiés à l’IA a mis à rude épreuve les réseaux électriques existants, créant ainsi des opportunités pour les entreprises du secteur de l’énergie capables de fournir des infrastructures électriques dédiées.

En octobre, la société basée à Arlington, en Virginie, a signé des accords-cadres avec GE Vernova GEV.N et Baker Hughes BKR.O portant sur un maximum de 16 unités d’« îlots électriques » d’une capacité totale d’environ 11,5 gigawatts, ainsi que sur les transformateurs et équipements de réseau associés, afin de soutenir le développement des centres de données.

Ces accords s’appuient sur son parc d’actifs existant, comprenant environ 15 000 acres de terrains sous contrôle, un accès à une capacité de transport par gazoduc d’environ 13 milliards de pieds cubes par jour et environ 4 gigawatts d’infrastructures électriques existantes.

“Venture Global peut fournir un accès à une alimentation électrique en mode îlot, à des terrains, à des systèmes d’eau en circuit fermé, à un approvisionnement en gaz naturel américain, à notre service EPC interne et à une expérience éprouvée en matière de mise en œuvre, en fonction des besoins du marché, afin de soutenir la capacité de calcul nécessaire à la course à l’IA que mène le pays”, a déclaré le directeur général Mike Sabel.

La société prévoit de commencer à fournir de la capacité de calcul fin 2028 et d’atteindre environ 5 GW d’ici fin 2031, avec des sites d’exploitation situés dans les paroisses de Cameron et de Plaquemines, en Louisiane, qui ne dépendraient ni du réseau public d’électricité ni de l’approvisionnement public en eau.

Venture Global a également avancé la date de la première production de GNL issue de son projet CP2 à juillet 2027, soit 24 mois après avoir pris la décision finale d’investissement concernant la phase 1.

La société table désormais sur un résultat opérationnel ajusté compris entre 10 milliards et 10,3 milliards de dollars pour 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures (8,7 à 9,1 milliards de dollars) et supérieur aux attentes des analystes (9,2 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de base ajusté de Venture Global au troisième trimestre s'est établi à 2,6 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,5 milliards de dollars.