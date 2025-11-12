Venture Global progresse grâce à un accord de fourniture de GNL d'une durée de 20 ans avec le groupe japonais Mitsui

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N augmentent de 5,1 % à 7,91 $ avant le marché

** La société a déclaré mardi qu'elle avait signé un accord à long terme avec la maison de commerce japonaise Mitsui

8031.T pour fournir 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié

** L'accord prévoit que Mitsui achètera le combustible à Venture Global pendant 20 ans à partir de 2029

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 5,1 % depuis le début de l'année