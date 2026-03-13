Venture Global poursuit la deuxième phase du projet CP2 LNG

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Contraint de fuir le Soudan, il a navigué dans des cales putrides, transité dans un centre pour migrants en Italie, traversé la France jusqu'à la jungle de Calais face à l'Angleterre. Aujourd'hui cadre à Paris, Karam Hassan raconte son "cauchemar" jusqu'à ce qu'on ...
Lire la suite
information fournie par CoinShares•13.03.2026•16:21•
Depuis deux ans, le bitcoin évoluait en grande partie au rythme de la politique monétaire américaine. Ce lien est en train de se distendre. Ce sont désormais les développements géopolitiques — et notamment leur impact sur les marchés pétroliers — qui semblent dicter ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Le gouvernement américain a intenté un procès à Adobe en juin 2024 * Adobe est accusé ...
Lire la suite
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 15H00 GMT, au 14e jour de la guerre au Moyen-Orient: Les marchés reprennent leur souffle avec une petite baisse du pétrole Les prix du pétrole reculent légèrement, après l'autorisation temporaire ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer