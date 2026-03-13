Venture Global poursuit la deuxième phase du projet CP2 LNG

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Venture Global VG.N ira de l'avant avec la phase 2 du projet de gaz naturel liquéfié CP2 en Louisiane, a déclaré la société vendredi.