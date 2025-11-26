 Aller au contenu principal
Venture Global et Tokyo Gas signent un accord de fourniture de GNL d'une durée de 20 ans
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 01:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a déclaré mardi avoir signé un accord de vente et d'achat, ou SPA, de 20 ans avec le fournisseur de gaz de la capitale japonaise, Tokyo Gas

9531.T , pour lui fournir 1 million de tonnes métriques par an de gaz naturel liquéfié, à partir de 2030.

L'accord marque le quatrième contrat à long terme de Venture Global avec une société japonaise et l'exportateur américain de GNL a signé au cours des six derniers mois des SPA pour 7,75 millions de tonnes par an de gaz super réfrigéré, a déclaré la société dans un communiqué.

Venture Global est le deuxième exportateur de GNL des États-Unis et a assuré le mois dernier 30 % de la production totale de GNL des États-Unis, selon les données compilées par LSEG.

Les États-Unis restent le premier exportateur mondial de gaz super réfrigéré.

La demande mondiale de GNL a augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui a incité les acheteurs d'Europe et d'Asie à conclure des accords d'approvisionnement à long terme avec les exportateurs américains.

Le Japon, deuxième importateur mondial de GNL après la Chine, est à la recherche d'approvisionnements énergétiques stables et flexibles pour soutenir l'expansion des centres de données.

Au début du mois, Venture Global a signé un accord avec Mitsui 8031.T , après un accord avec JERA en 2023.

