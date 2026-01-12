Venture Global, entreprise de GNL, revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices de base pour 2025 en raison de la baisse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2,3)

La société de GNL Venture Global

VG.N a déclaré lundi qu'elle avait abaissé ses prévisions de bénéfices de base pour l'année 2025 entre 6,18 et 6,24 milliards de dollars en raison d'une chute des prix.

Les volumes et les prix ont été affectés par les variations des prix du Henry Hub et des prix internationaux du GNL, ainsi que par la disponibilité limitée des navires dans le bassin atlantique, a déclaré Venture Global.

La société a ajouté qu'elle avait avancé des travaux de maintenance programmés à la fin du trimestre et qu'elle avait utilisé sa flotte de navires en propriété et affrétés pour atténuer l'impact de l'étroitesse des marchés du transport maritime.

La société avait précédemment prévu que l'Ebitda ajusté se situerait entre 6,35 et 6,50 milliards de dollars.