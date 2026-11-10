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Venture Global en hausse après l'annonce d'une révision à la hausse de ses prévisions
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 12:50

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** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N progressent de 8,2% à 12,77 dollars avant l'ouverture du marché

** VG relève ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année , les portant à un montant compris entre 10 et 10,3 milliards de dollars, contre une fourchette de 8,7 à 9,1 milliards de dollars précédemment

** Les analystes tablent en moyenne sur 9,2 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice de base ajusté de la société au troisième trimestre, à 2,6 milliards de dollars, dépasse également les estimations de 2,5 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 73% depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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