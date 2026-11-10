Venture Global en hausse après l'annonce d'une révision à la hausse de ses prévisions

** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N progressent de 8,2% à 12,77 dollars avant l'ouverture du marché

** VG relève ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année , les portant à un montant compris entre 10 et 10,3 milliards de dollars, contre une fourchette de 8,7 à 9,1 milliards de dollars précédemment

** Les analystes tablent en moyenne sur 9,2 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice de base ajusté de la société au troisième trimestre, à 2,6 milliards de dollars, dépasse également les estimations de 2,5 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 73% depuis le début de l'année

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