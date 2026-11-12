Venture Global demande au ministère américain de l'Énergie (DOE) l'autorisation de réexporter du GNL issu du projet CP2

Venture Global VG.N a demandé au ministère américain de l'Énergie l'autorisation de réexporter du gaz naturel liquéfié (GNL) issu de son projet CP2 LNG en Louisiane, alors que l'entreprise s'apprête à mettre en service la première phase de l'installation, selon un communiqué publié jeudi par le ministère.
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Le deuxième exportateur de GNL aux États-Unis a indiqué qu’il souhaitait obtenir cette autorisation d’ici le 15 janvier; il a demandé une autorisation générale pour exporter du GNL précédemment importé vers des pays ayant conclu des accords de libre-échange avec les États-Unis , ainsi que vers ceux qui n’en ont pas.
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La société a précisé que cette demande ne nécessiterait ni la construction de nouvelles installations ni aucune modification des opérations du terminal. Elle a également indiqué que les exportations réalisées dans le cadre de cette autorisation ne dépasseraient pas les volumes déjà approuvés au titre de ses permis d’exportation à long terme existants.
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CP2, qui devrait devenir l’une des plus grandes installations d’exportation de GNL au monde, est déjà autorisé à exporter jusqu’à 28 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL à pleine capacité, et la société a demandé à porter ce niveau à 35 mtpa. Venture Global a également proposé une nouvelle extension qui ajouterait 10 mtpa de capacité supplémentaires.
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