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Venture Global demande au ministère américain de l'Énergie (DOE) l'autorisation de réexporter du GNL issu du projet CP2
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 19:23

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par Curtis Williams

Venture Global VG.N a demandé au ministère américain de l'Énergie l'autorisation de réexporter du gaz naturel liquéfié (GNL) issu de son projet CP2 LNG en Louisiane, alors que l'entreprise s'apprête à mettre en service la première phase de l'installation, selon un communiqué publié jeudi par le ministère.

  • Le deuxième exportateur de GNL aux États-Unis a indiqué qu’il souhaitait obtenir cette autorisation d’ici le 15 janvier; il a demandé une autorisation générale pour exporter du GNL précédemment importé vers des pays ayant conclu des accords de libre-échange avec les États-Unis , ainsi que vers ceux qui n’en ont pas.

  • La société a précisé que cette demande ne nécessiterait ni la construction de nouvelles installations ni aucune modification des opérations du terminal. Elle a également indiqué que les exportations réalisées dans le cadre de cette autorisation ne dépasseraient pas les volumes déjà approuvés au titre de ses permis d’exportation à long terme existants.

  • CP2, qui devrait devenir l’une des plus grandes installations d’exportation de GNL au monde, est déjà autorisé à exporter jusqu’à 28 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL à pleine capacité, et la société a demandé à porter ce niveau à 35 mtpa. Venture Global a également proposé une nouvelle extension qui ajouterait 10 mtpa de capacité supplémentaires.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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