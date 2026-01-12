Venture Global chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice de base pour 2025

12 janvier - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N chutent de 1,1 % à 7,15 $ avant le marché ** La société abaisse sa prévision de bénéfice de base pour l'année 2025 entre 6,18 et 6,24 milliards de dollars, par rapport à sa prévision précédente de 6,35 à 6,50 milliards de dollars

** VG déclare que les volumes et les prix ont été affectés par les changements dans les prix du Henry Hub et du GNL international, ainsi que par la disponibilité limitée des navires dans le bassin atlantique

** En 2025, VG a chuté de plus de 71 %