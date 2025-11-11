 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,09
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Venture Global chute alors que Shell conteste sa défaite en matière d'arbitrage
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N en baisse de 1,8 % à 8,34 $ en pré-marché

** Shell SHEL.L a contesté sa défaite dans une procédure d'arbitrage contre VG devant la Cour suprême de New York, selon un document juridique consulté par Reuters

** L'arbitrage porte sur l'incapacité de VG à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023

** Lundi, VG a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices de base ajustés pour l'année entière, entre 6,35 et 6,50 milliards de dollars, contre 6,40 à 6,80 milliards de dollars, en raison de la baisse des frais de liquéfaction et des réserves liées aux arbitrages en cours

** À la dernière clôture, la VG a baissé de plus de 60 % depuis son entrée en bourse en janvier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,34 USD NYMEX -0,85%
Pétrole Brent
64,68 USD Ice Europ +1,16%
Pétrole WTI
60,70 USD Ice Europ +1,12%
SHELL
2 905,750 GBX LSE +1,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank