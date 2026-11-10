Venture Global : chiffre d'affaires et bénéfices records au 3e trimestre

Venture Global a publié d'excellents résultats financiers au 3e trimestre 2026. Le chiffre d'affaires s'élève à 4,8 milliards de dollars ( 43 % par rapport au 3e trimestre 2025), portant le total depuis le début de l'année à près de 14 MdsUSD. Le bénéfice d'exploitation atteint 2,3 MdsUSD ( 74% sur un an). Le bénéfice net s'est accru de 493% en glissement annuel à 2,5 MdsUSD.

Sur ce trimestre, l'EBITDA ajusté consolidé (mesure de la rentabilité opérationnelle) ressort à 2,6 MdsUSD ( 69 % par rapport au 3e trimestre 2025).

"Venture Global a enregistré un 3e trimestre exceptionnel, marqué par un chiffre d'affaires et des bénéfices records. Cette réussite s'explique par une production de gaz naturel liquéfié (GNL) située dans la fourchette haute de nos prévisions. Nous sommes fiers d'avoir lancé l'exploitation commerciale de la phase 1 du projet Plaquemines le 31 octobre, et d'avoir débuté les livraisons prévues par nos contrats de long terme à une vitesse rarement atteinte pour un projet entièrement nouveau de cette envergure", a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global.

Le rôle moteur du projet Plaquemines

Le fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) aux Etats-Unis souligne que le bénéfice net et la rentabilité opérationnelle ont progressé respectivement d'environ 2,1 Mds et 1,1 MdUSD sur ce 3e trimestre en rythme annuel. Cette hausse s'explique principalement par des volumes de vente de GNL plus élevés (portés surtout par l'avancement des essais et de la mise en service du projet Plaquemines) ainsi que par une augmentation des prix de vente du GNL, déduction faite du coût d'approvisionnement en gaz brut.

Ce projet est un terminal géant d'exportation de gaz naturel liquéfié, situé en Louisiane.

Le groupe aborde la fin de l'exercice 2026 avec un optimisme accentué.

Objectifs 2026 revus à la hausse

Grâce à de solides performances opérationnelles et à des perspectives de prix favorables, Venture Global a révisé à la hausse ses prévisions annuelles de rentabilité opérationnelle. Sur l'exercice 2026, la société vise désormais un EBITDA ajusté consolidé entre 10 et 10,3 MdsUSD (contre une fourchette initiale entre 8,7 à 9,1 MdsUSD).

Comme indiqué lors des trimestres précédents, elle fait savoir que les fluctuations des cours du gaz naturel, tant aux Etats-Unis qu'à l'international, sont susceptibles d'influer sur ces prévisions : "Pour appuyer cette estimation, nous retenons un tarif de liquéfaction fixe compris entre 21 et 22 USD par million de BTU pour nos dernières cargaisons non vendues en 2026, ce qui reflète les cours à terme actuels du marché ainsi que les ventes de cargaisons récemment conclues."

En outre, une variation de /- 1 USD par million de BTU sur ces tarifs fixes de liquéfaction aura un impact d'environ 20 à 30 MUSD sur sa rentabilité opérationnelle annuelle.

Une diversification stratégique vers l'intelligence artificielle

En parallèle de cette publication trimestrielle, le groupe annonce qu'il va développer une nouvelle activité complémentaire : la construction et l'exploitation de réseaux électriques autonomes destiné à fournir de l'énergie hors réseau aux centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Venture Global peut leur fournir une alimentation électrique autonome, des terrains, des circuits d'eau fermés, un accès au gaz naturel américain, une maîtrise complète de la construction et une solide expérience de terrain pour soutenir la puissance de calcul nécessaire à la course à l'IA.