Venture Global affiche un bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - Venture Global VG.N a affiché un bénéfice au troisième trimestre lundi, aidé par l'augmentation de la production de son usine de gaz naturel liquéfié de Plaquemines en Louisiane et par une forte demande de GNL.

La société a déclaré un bénéfice net, part du groupe, ordinaires de 429 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 347 millions de dollars un an plus tôt.