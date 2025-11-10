 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 067,90
+1,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Venture Global affiche un bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande de GNL
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions, du contexte et des détails des paragraphes 2 à 6)

Venture Global VG.N a affiché un bénéfice au troisième trimestre lundi, contre une perte l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production de son usine de gaz naturel liquéfié de Plaquemines, en Louisiane, et à une forte demande de GNL.

Les actions de Venture Global étaient en hausse de 6,4 % dans les échanges avant bourse.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, avec un record de 10,1 millions de tonnes métriques (MT) de GNL en octobre, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

Venture Global est le deuxième plus grand exportateur de gaz superchill aux États-Unis et, le mois dernier, a été responsable de plus de 30 % des exportations totales du pays, selon les données de LSEG.

L'activité commerciale dans le secteur a pris de l'ampleur après que le président américain Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction en janvier.

Le chiffre d'affaires de Venture Global s'est élevé à 3,33 milliards de dollars au cours du trimestre déclaré, contre 926 millions de dollars un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 429 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 347 millions de dollars un an plus tôt.

Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
Pétrole Brent
63,76 USD Ice Europ +0,09%
Pétrole WTI
59,86 USD Ice Europ +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • X-FAB : Baissier mais survendu
    X-FAB : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )
    Modeste hausse du pétrole dans l'attente de plusieurs rapports sur le marché
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.11.2025 12:31 

    Les prix du pétrole progressent légèrement lundi, dans l'attente d'éclaircissements sur le marché avec la publication de plusieurs rapports, dont ceux de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), attendus ... Lire la suite

  • LISI : La consolidation peut se poursuivre
    LISI : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank