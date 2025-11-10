Venture Global affiche un bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande de GNL

(Ajout des mouvements d'actions, du contexte et des détails des paragraphes 2 à 6)

Venture Global VG.N a affiché un bénéfice au troisième trimestre lundi, contre une perte l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production de son usine de gaz naturel liquéfié de Plaquemines, en Louisiane, et à une forte demande de GNL.

Les actions de Venture Global étaient en hausse de 6,4 % dans les échanges avant bourse.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, avec un record de 10,1 millions de tonnes métriques (MT) de GNL en octobre, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

Venture Global est le deuxième plus grand exportateur de gaz superchill aux États-Unis et, le mois dernier, a été responsable de plus de 30 % des exportations totales du pays, selon les données de LSEG.

L'activité commerciale dans le secteur a pris de l'ampleur après que le président américain Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction en janvier.

Le chiffre d'affaires de Venture Global s'est élevé à 3,33 milliards de dollars au cours du trimestre déclaré, contre 926 millions de dollars un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 429 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 347 millions de dollars un an plus tôt.