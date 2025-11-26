Venture Global accuse Shell de mener une campagne visant à nuire au secteur du GNL, selon le FT

Le producteur américain de GNL Venture Global VG.N a accusé Shell SHEL.L de mener une "campagne de trois ans" pour nuire à ses activités après que Shell a fait appel d'une perte d'arbitrage, selon une note du personnel vue par le Financial Times mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.