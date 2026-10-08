Venture Global a manqué à ses obligations dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en GNL conclu avec Galp, selon la décision du tribunal arbitral

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Venture Global VG.N a déclaré jeudi qu'un tribunal d'arbitrage avait conclu que son unité de Calcasieu Pass avait manqué à ses obligations au titre d'un contrat d'approvisionnement à long terme conclu avec la société portugaise Galp GALP.LS , en ne déclarant pas dans les délais l'entrée en exploitation commerciale de son projet de GNL.

Cette décision est la dernière en date d'une série de litiges opposant Venture Global à ses acheteurs à long terme, qui affirment que ce retard a permis à l'entreprise de détourner des cargaisons vers le marché au comptant pendant une période de prix élevés du GNL, au lieu de respecter ses engagements contractuels d'approvisionnement.

Voici plus de détails:

* Parmi les autres acheteurs de GNL impliqués dans des litiges similaires avec Venture Global figurent Shell SHEL.L , BP BP.L , Repsol REP.MC , l’italien Edison EDNn.MI et le polonais Orlen PKN.WA .

* Le tribunal a estimé que Venture Global Calcasieu Pass avait manqué à son obligation de déclarer ses activités commerciales en temps opportun, conformément au contrat d’achat et de vente à long terme conclu avec Galp Trading.

* La société a indiqué dans un communiqué réglementaire qu’elle évaluait ses options tout en continuant à défendre sa position, soulignant que l’un des trois arbitres n’était pas d’accord avec la conclusion de la majorité.

* Les mesures de réparation seront déterminées lors d’une audience distincte consacrée aux dommages-intérêts, prévue en 2027 ou 2028, toute sentence définitive étant soumise à un plafond global de responsabilité du vendeur fixé à 170 millions de dollars en vertu du contrat, a précisé la société.

* Venture Global a ajouté avoir livré 20 cargaisons à Galp depuis que Calcasieu Pass a entamé son exploitation commerciale le 15 avril 2025.

* Cette décision n’affecte pas les termes de l’accord actuellement mis en œuvre par les parties, a précisé la société.