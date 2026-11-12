Vente-unique signe une année record, TP Icap Midcap reste à l'achat

Le groupe français a dévoilé ce matin les résultats du quatrième trimestre de son exercice 2025-2026 et ses performances annuelles. Son chiffre d'affaires annuel a progressé de 21%, à 243,1 millions d'euros. TP Icap Midcap confirme son objectif de cours de 22,30 euros.

Malgré une consommation en berne, Vente-unique continue d'impressionner. Le leader européen de la vente en ligne de mobilier et de décoration a publié ce matin un chiffre d'affaires de 68,5 millions d'euros au quatrième trimestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 29,5%. Une performance "au-dessus des attentes" de TP Icap Midcap, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 65,6 millions d'euros.

Son volume d'affaires global a, de son côté, progressé de 33,9%, flirtant pour la première fois avec le seuil des 100 millions d'euros sur un trimestre (99,98 MEUR).

Ces résultats sont tirés par l'ensemble des zones géographiques. "La France, en progression de 10,8% sur le dernier trimestre, bénéficie de la montée en puissance d'Habitat qui a doublé son chiffre d'affaires sur l'exercice", analyse le courtier. "L'Europe Centrale et du Nord progresse de plus de 50% sur le trimestre grâce à l'ouverture des pays Scandinaves. L'Europe du Sud poursuit la même trajectoire avec une croissance de 47% poursuivant sa conquête de parts de marché."

Sur l'ensemble de l'exercice, Vente-unique affiche un volume d'affaires global record de 348,7 millions d'euros, en hausse de 26,5%. Son chiffre d'affaires consolidé atteint pour sa part 243,1 millions d'euros, soit une progression de 21%. Le groupe français signe ainsi son vingtième exercice consécutif de croissance rentable.

"Le titre fait partie de notre liste de convictions de fin d'année malgré l'environnement français peu porteur", conclut TP Icap Midcap, qui confirme sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 22,30 euros. Peu après 10 heures, le titre Vente-unique.com gagne 6,05%, à 16,65 euros, à la Bourse de Paris.