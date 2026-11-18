A l'occasion de son tout premier Investor Day, le groupe a présenté sa nouvelle feuille de route stratégique visant à s'imposer comme l'acteur européen coté de référence du secteur Home & Living.

Fort d'une croissance annuelle de 16% de son volume d'affaires global entre 2016 et 2026 et d'une accélération marquée en fin d'exercice (avec une hausse de 29,5% de son chiffre d'affaires au dernier trimestre clos fin septembre 2026), le groupe entend changer d'échelle tout en préservant sa rentabilité.

La société va s'appuyer sur ses activités : son site historique, la marque premium Habitat, la place de marché et le retail media.

Le déploiement simultané de ces offres à travers 20 pays européens offre au groupe 80 sources de profits distinctes. Cette stratégie est soutenue par trois moteurs principaux : la digitalisation du marché européen de l'ameublement (estimé à 220 milliards d'euros, chaque point de digitalisation supplémentaire représentant un potentiel de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel pour le groupe), la duplication du modèle français à l'international (offrant un potentiel théorique d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, soit plus de quatre fois le niveau actuel), et la synergie entre ses métiers.

Le principal atout mis en avant par Sacha Vigna, directeur général du groupe, réside dans la capacité de Vente-unique à absorber cette croissance sans nécessiter de nouveaux investissements significatifs.