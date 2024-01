Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vente-unique: le titre grimpe sur fond de résultats solides information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com indique avoir aligné un 17ème exercice consécutif bénéficiaire à la faveur d'un volume d'affaires record sur son exercice 2022/2023, qui s'est clôturé en septembre dernier.



Le filiale de vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison du groupe Cafom, créée en 2006, a dégagé un bénéfice net annuel de 7,1 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 2021-2022 (+4,4 millions d'euros).



Son Ebitda ajusté ressort à 17,3 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 10,7%, pour un volume d'affaires annuel pour la première fois supérieur à la barre symbolique des 200 millions d'euros (201,7 millions d'euros, en croissance de +18,2%).



Dans son communiqué, l'entreprise dit aborder l'exercice 2023-2024 avec confiance, avec l'ambition d'une nouvelle croissance solide et rentable, à l'issue d'un 1er trimestre déjà très bien orienté et qui devrait afficher une croissance à deux chiffres.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Vente-unique.com grimpait de plus de 7% mardi suite à cette solide publication.





Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM Euronext Paris +7.41%