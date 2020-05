Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vente-unique : croissance de 5% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 13/05/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com affiche un chiffre d'affaires de 51,5 millions d'euros pour les six premiers mois de son exercice 2019-20, en hausse de 5%, dans un environnement macroéconomique impacté par la pandémie de Covid-19 depuis début 2020. Le groupe de vente en ligne de mobilier confirme son objectif de maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires. A ce titre, 'fort d'une structure financière solide', Vente-unique.com annonce que le dividende de 0,16 euro par action, voté par ses actionnaires et offrant un rendement de 3,7%, sera détaché et mis en paiement avant fin juin.

Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM Euronext Paris -4.19%