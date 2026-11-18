VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique présente sa stratégie pour devenir l'acteur européen de référence du Home and Living et poursuivre sa trajectoire de croissance rentable sans nouveaux investissements massifs

18 novembre 2026. Le Groupe Vente-unique, plateforme de référence du Home & Living en Europe, présente ce jour, à l'occasion de son 1 er Investor Day, sa stratégie visant à devenir l'acteur européen coté de référence du Home & Living tout en renforçant encore son excellence opérationnelle . Vente-unique s'appuiera sur la complémentarité de ses différentes activités, son expansion à l'international ainsi que sur la digitalisation du marché de l'ameublement pour poursuivre sa trajectoire de croissance.

Cette nouvelle phase de l'histoire du Groupe reposera sur des infrastructures technologiques et logistiques déjà en place et dimensionnées pour accompagner ce changement de dimension, ainsi que sur un recours croissant aux différentes applications de l'intelligence artificielle. Le Groupe n'a donc pas besoin de nouveaux investissements significatifs pour soutenir son ambition.

Une croissance rentable à partir des infrastructures actuelles

Après plus de 10 ans d'une trajectoire remarquable alliant croissance, maîtrise opérationnelle et rentabilité (16% de croissance annuelle du volume d'affaires global [1] entre 2016 et 2026), le Groupe Vente-unique entend s'affirmer comme une véritable plateforme européenne du Home & Living , constituée autour de quatre activités complémentaires :

Le site vente-unique.com , son activité historique qui s'appuie sur un positionnement qualité prix unique et une désirabilité renouvelée ;

La marque premium Habitat, qui bénéficie de tout le savoir-faire du Groupe pour afficher une croissance soutenue ;

La place de marché, qui propose une sélection exigeante et complémentaire de produits ;

Le retail media, qui accélère la monétisation du trafic.

Présent dans 20 pays européens, Vente-unique a construit un modèle intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la sélection des produits à la livraison finale, en tirant parti de la pleine maîtrise de sa plateforme technologique et de ses opérations logistiques .

Le Groupe s'appuiera sur l'ensemble des leviers suivants pour réaliser son ambition et renforcer son positionnement sur le marché européen :

L'opportunité liée à la digitalisation du marché européen : chaque fois que 1% du marché de 220 Md€ se digitalise, le Groupe Vente-unique peut en tirer 30 M€ de chiffre d'affaires additionnel [2] ;

: chaque fois que 1% du marché de 220 Md€ se digitalise, le Groupe Vente-unique peut en tirer 30 M€ de chiffre d'affaires additionnel [2] ; La puissance du déploiement à l'international : en dupliquant le succès du marché français dans les 20 pays où il est présent, le Groupe Vente-unique peut générer 1 Md€ de chiffre d'affaires annuel, soit plus de 4 fois son niveau actuel ;

: en dupliquant le succès du marché français dans les 20 pays où il est présent, le Groupe Vente-unique peut générer 1 Md€ de chiffre d'affaires annuel, soit plus de 4 fois son niveau actuel ; La complémentarité de ses 4 activités : en déployant désormais toutes ses offres dans 20 pays, le Groupe Vente-unique dispose de 80 sources différentes de profits.

Le Groupe dispose d'ores-et-déjà des ressources pour mener à bien ce changement d'échelle . Il s'appuie en particulier sur une plateforme technologique agile et scalable, capable d'agréger toutes les applications métiers et d'être déployée dans les pays où le Groupe opère, ainsi qu'une expertise logistique reconnue au service de la satisfaction des clients, avec deux sites logistiques capables de répondre à la croissance à venir de l'activité.

L'ensemble des savoir-faire de Vente-unique sera encore renforcé par un recours accru à l'intelligence artificielle au sein de tous les métiers du Groupe afin d'améliorer encore la prise de décision et la robustesse de son modèle au service d'une performance accrue et de la satisfaction client à travers l'Europe.

Cette nouvelle dynamique est d'ores et déjà visible. Au cours du dernier exercice clos fin septembre 2026, la croissance du chiffre d'affaires a progressé trimestre après trimestre pour atteindre 29,5% sur les trois derniers mois de l'année fiscale.

Sacha Vigna, Directeur général du Groupe Vente-unique, déclare : « Depuis vingt ans, nous avons démontré notre capacité à construire méthodiquement un acteur du e-commerce avec une trajectoire soutenue de croissance rentable année après année. Aujourd'hui, il est désormais temps de nous affirmer comme une véritable plateforme européenne de référence du Home & Living .

Nous pouvons nous appuyer sur le positionnement unique de notre site historique, de tout le potentiel chaque jour démontré de la marque premium Habitat, de la trajectoire de notre place de marché et du développement du retail media, établi sur une plateforme logistique et informatique propriétaire sans équivalent dans notre industrie, nourrie par le talent de nos 450 collaborateurs et dopée à l'Intelligence Artificielle à tous les étages. Nous sommes désormais en mesure de proposer une offre complète et attractive à plus de 400 millions de consommateurs européens ainsi qu'aux professionnels du secteur.

Nous avançons de plus en plus vite avec confiance et une ambition simple : nous avons tout pour devenir l'acteur européen coté de référence du Home & Living et rester le champion de la croissance rentable ! »

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2025-2026, mardi 12 janvier 2027

À propos du groupe Vente-unique

Créé en 2006, le Groupe Vente-unique (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe regroupant le site vente-unique.com, la marque Habitat, une place de marché et une offre de retail media. Le Groupe a livré plus de 3,5 millions de clients depuis son lancement et déploie aujourd'hui son offre dans 20 pays en Europe.

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés.

[2] A taux de pénétration constant.