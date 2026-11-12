VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique accélère une nouvelle fois au dernier trimestre 2025-2026 et boucle un exercice record

Paris, le 12 novembre 2026

T1 2025-2026 T2 2025-2026 T3 2025-2026 T4 2025-2026 Croissance

du chiffre d'affaires +11,7% +18,9% +23,4% +29,5%

Volume d'affaires global annuel (348,7 M€, +26,5%) et chiffre d'affaires consolidé (243,1 M€, +21,0%) atteignent des niveaux records ;

Forte dynamique des relais de croissance (ventes à l'international, marque Habitat et place de marché) et démarrage prometteur de l'offre retail media ;

Arrivée de l'offre du Groupe dans 4 nouveaux pays européens (Finlande, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie) ;

Nouvel exercice de croissance rentable, avec une marge d'EBITDA ajusté [1] annuelle attendue supérieure à celle de l'exercice précédent (10,4%).

12 novembre 2026. Le Groupe Vente-unique, plateforme de référence du Home & Living en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 4 ème trimestre (période du 1 er juillet 2026 au 30 septembre 2026) et de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er octobre 2025 au 30 septembre 2026).

Normes IFRS (en K€) T4 2024-2025 T4 2025-2026 Variation T4 T4 2025-2026 2025 2026 Variation 2025-2026 Volume d'affaires global [2] 74 668 99 987 +33,9% 275 708 348 669 +26,5% Chiffre d'affaires 52 872 68 476 +29,5% 200 900 243 120 +21,0%

Dans la continuité de la trajectoire de forte croissance des trimestres précédents, le Groupe Vente-unique accélère encore au 4 ème trimestre de l'exercice 2025-2026 avec un chiffre d'affaires en hausse de +29,5% qui atteint 68,5 M€ . Le volume d'affaires global progresse pour sa part de +33,9% et atteint pour la première fois le niveau de 100,0 M€ sur un seul trimestre.

Cette performance permet au Groupe d'atteindre un nouveau record d'activité sur un exercice , avec un volume d'affaires global annuel de 348,7 M€ en hausse de 26,5% et un chiffre d'affaires consolidé de 243,1 M€, lui aussi en forte progression de +21,0% . L'amplification du rythme de croissance tout au long de l'exercice ainsi que la forte trajectoire à l'international reflètent ainsi la parfaite exécution des différents leviers de croissance rentable mis en place par le Groupe.

Performance commerciale à un niveau record

Toutes les activités du Groupe contribuent à cette performance . Le site vente-unique.com s'appuie sur un positionnement qualité-prix plus que jamais pertinent, une disponibilité accrue des références grâce au second entrepôt ainsi qu'une désirabilité renforcée par la mise en œuvre d'une nouvelle direction artistique, permettant de mieux révéler le potentiel des références et d'attirer de nouvelles clientèles.

De son côté, la marque Habitat confirme son succès commercial et bénéficie pleinement des différentes expertises du Groupe, avec un chiffre d'affaires multiplié par plus de deux sur un an. Le Groupe confirme ainsi sa capacité à capter la croissance structurelle du marché du home & living en ligne et s'affirme, dans un marché en phase de consolidation, comme un acteur de référence à l'échelle européenne.

Dans le même temps, la place de marché confirme toujours sa trajectoire de croissance (21,8% du volume d'affaires e-commerce, + 5 points en un an), en s'appuyant sur une sélection complémentaire de produits de qualité et une notoriété en progression constante.

Enfin, le retail media connaît un démarrage prometteur et vient compléter l'offre du Groupe à destination des vendeurs tiers. Vente-unique démontre ainsi sa capacité à monétiser l'attractivité croissante de sa plateforme afin de constituer progressivement un nouveau relais de croissance.

Une dynamique très forte à l'international

Normes IFRS (en K€) T4 2024-2025 T4 2025-2026 Variation T4 2025-2026 2025 2026 Variation

2025-2026 Chiffre d'affaires 52 872 68 476 +29,5% 200 900 243 120 +21,0% Dont France 27 188 30 113 +10,8% 100 114 109 164 +9,0% Dont Europe Centrale et du Nord [3] 17 072 25 717 +50,6% 67 219 89 322 +32,9% Dont Europe du Sud [4] 8 612 12 646 +46,8% 33 567 44 635 +33,0%

Le Groupe a réalisé une performance remarquable à l'international (55% de ses ventes, +5 points par rapport à l'exercice précédent) , avec une progression continue tout au long de l'exercice, qui traduit notamment le bon démarrage commercial dans les 5 pays ouverts au cours de l'exercice (Danemark, Norvège, Suède, Irlande et Royaume-Uni). ‘

La dynamique tout au long de l'exercice a été particulièrement forte en Europe Centrale et du Nord (+32,9%), avec une accélération tout au long de l'exercice (+50,6% au 4 ème trimestre), notamment portée par le succès des ouvertures en Scandinavie. L' Europe du Sud (+33,0%) a démontré une nouvelle fois sa capacité à conserver un niveau de croissance élevé et à renforcer ses parts de marché. Enfin, la croissance en France (9,0%) demeure solide dans un environnement peu porteur et bénéficie notamment du dynamisme de la marque Habitat.

Un 20 ème exercice de croissance rentable consécutif

Le Groupe Vente-unique a réalisé un nouvel exercice de croissance rentable et anticipe une marge annuelle d'EBITDA ajusté supérieure à celle de l'exercice précédent (10,4%), démontrant toute la résilience du modèle d'affaires du Groupe malgré les coûts ponctuels liés à l'ouverture du second site logistique près de Moulins.

Perspectives

Le Groupe Vente-unique poursuit son déploiement à l'international avec des ouvertures au début de l'exercice dans 4 nouveaux pays (Finlande, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie), illustrant une fois de plus son expertise éprouvée ainsi que sa maîtrise technologique pour conquérir de nouveaux marchés. L'offre du site vente-unique.com et de la place de marché est désormais disponible dans 20 pays, alors que la marque Habitat est désormais déployée dans 12 pays .

Fort de la pertinence de son modèle et des investissements réalisés pour accroître la disponibilité des produits et renforcer son image de marque, le Groupe Vente-unique dispose de tous les atouts pour poursuivre sa trajectoire de croissance rentable sur l'exercice 2026-2027.

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2025-2026, mardi 12 janvier 2027

À propos du groupe Vente-unique

Créé en 2006, le Groupe Vente-unique (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe regroupant le site vente-unique.com, la marque Habitat, une place de marché et une offre de retail media. Le Groupe a livré plus de 3,5 millions de clients depuis son lancement et déploie aujourd'hui son offre dans 20 pays en Europe.

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations avant valorisation des actions gratuites.

[2] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés.

[3] Allemagne + Autriche + Belgique + Danemark + Irlande + Luxembourg + Norvège + Pays-Bas + Pologne + Royaume-Uni + Suède + Suisse.

[4] Espagne + Italie + Portugal.