(AOF) - Après un mauvais début de semaine (-2,95% et -1,38% lundi et mardi respectivement), le titre Vente-Unique.com rebondit mercredi, progressant de 4,48% à 18,65 euros. Il profite des excellents résultats semestriels (période d'octobre 2020 à mars 2021) présentés ce matin par le site Internet de vente spécialisé dans l'ameublement et la décoration. Le bénéfice net a en effet été multiplié par 8 sur un an, pour atteindre 8,1 millions d'euros, et ce malgré une charge d'impôts de 3,3 millions. Le ROC a quant a lui été multiplié par plus de 6 (+533%) à 11,6 millions d'euros.

Côté rentabilité, la marge d'Ebitda ajusté a été supérieure à 10% pour le second semestre consécutif, pour atteindre 14,3% (+9,2 points sur un an), "soit un niveau de rentabilité parmi les plus hauts réalisés dans le secteur de la vente en ligne de mobilier", s'est réjoui le groupe. Les analystes de LCM tablaient pour leur part sur une marge de 11,5%. A fin mars 2021, l'Ebitda ajusté a atteint ainsi 12,6 millions d'euros, soit une multiplication par près de 5 en un an.

"Ces résultats sont le fruit de la capacité dont dispose l'entreprise à adapter sa politique tarifaire aux évolutions conjoncturelles (répercussion des hausses de coûts d'approvisionnement par exemple) et de l'optimisation de la logistique qui réduit sensiblement les coûts de livraison", explique Vente-Unique.com.

Un premier semestre "en tous points remarquable", selon les termes de Sacha Vigna, le Directeur Général, qui n'a pas laissé de côté la performance commerciale, qualifiée de "sans précédent" par le dirigeant. Le chiffre d'affaires a ainsi atteint 88,4 millions d'euros, en hausse de 72%, dont +68% au premier trimestre et +75% au second.

L'Europe du Nord et de l'Est a enregistré la meilleure performance avec une croissance de 95% à 28,7 millions d'euros, suivie par l'Europe du Sud (+67% à 12,6 millions d'euros) et la France (+61% à 47,2 millions d'euros).

Enfin, la position de trésorerie ressort, à fin mars 2021, à 25,4 millions d'euros contre 18,0 millions à fin septembre 2020, fruit d'une marge brute d'autofinancement multipliée par 5 en un an, à 8,6 millions.

"Forts de ces succès et persuadés que la transformation numérique du marché du meuble en Europe n'en est qu'à ses débuts, nous confirmons notre objectif de réaliser plus de 150 M€ de chiffre d'affaires cette année en maintenant une marge d'Ebitda ajusté à deux chiffres", a déclaré Sacha Vigna.

Agréablement surpris par ces résultats "bien supérieurs" à ses attentes, LCM a confirmé sa recommandation d'Achat sur le titre Vente-Unique.com avec un objectif de cours de 24,7 euros. L'analyste attend toutefois d'avoir "plus d'éléments concernant 'la refonte de la marque et de la plateforme informatique propriétaire' alors que l'offre du groupe semble de plus en plus s'éloigner d'une offre premier prix" avant d'éventuellement ajuster ses estimations.

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.