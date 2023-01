Vente-unique.com : un chiffre d'affaires annuel en recul de 12,3%

(AOF) - Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, a dévoilé ses résultats annuels. Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit en retrait de 12,3% sur 12 mois, à 143,4 millions d'euros, mais en progression de 20,7% sur 2 ans. Le niveau d'activité reste nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire. Par ailleurs, l'effet cumulé de la hausse des prix du fret et des variations monétaires a fortement impacté la marge brute sur la seconde moitié de l'année. Il en ressort un taux de marge brute de 53,0%, en repli de 4 points sur un an.

Dans ce contexte, la société a réduit de 6% ses dépenses opérationnelles courantes pour compenser en partie le repli du volume d'activité.

Il en ressort un Ebitda ajusté de 8,4 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022 contre 21,6 millions d'euros lors du précédent exercice.

Le bénéfice net annuel ressort à 2,7 millions d'euros contre 14,2 millions d'euros en 2020-2021. Le groupe, lancé en 2006, réalise un 16ème exercice consécutif bénéficiaire.

La trésorerie en fin d'exercice ressort à 18,9 millions d'euros. A noter que la société ne supporte aucune dette bancaire.

En décembre, Vente-unique.com a procédé au versement d'un dividende de 0,28 euro par action, pour un montant total de 2,7 millions d'euros afin de confirmer sa politique régulière de retours aux actionnaires sans impacter ses marges de manœuvre financières.

Côté perspectives, la société engage cette année une accélération de sa stratégie B2B avec l'intégration de la gestion logistique de la plateforme d'Amblainville pour compte propre et pour compte de tiers (6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021-2022) au 1er octobre 2022 (rachat du fonds de commerce de Distri Service pour 2,8 millions d'euros) et le lancement de sa place de marché.

La montée en puissance programmée depuis septembre 2022 se déroule conformément au plan de marche en France et le déploiement international sera engagé dans les prochaines semaines avec une priorité donnée à l'Europe du Sud.

Ces éléments devraient permettre de renouer progressivement avec la croissance en 2022-2023 et, grâce à la gestion toujours stricte des dépenses opérationnelles et des investissements, d'améliorer les résultats.

"Nous abordons l'exercice 2022-2023 de façon sereine, alors que les éléments exogènes semblent se stabiliser après avoir exclu du jeu les acteurs les plus fragiles. Nous avons donc pour objectif de reprendre progressivement notre marche en avant cette année, grâce aux premiers effets des investissements de croissance réalisés au bénéfice de la satisfaction clients, que ce soit sur la logistique, la livraison ou la place de marché ", a déclaré Sacha Vigna, directeur Général de Vente-unique.com, qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022-2023, le jeudi 9 février 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.