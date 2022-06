Vente-unique.com : résultats semestriels affaiblis par le contre-effet de la crise sanitaire

(AOF) - Vente-unique.com recule de 0,84% à 9,42 euros, mais son évolution est peu pertinente en raison du faible nombre de transactions sur le titre de l’expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. Ses résultats au premier semestre, clos fin mars, de l’exercice 2021/2022 subissent les effets du contrecoup de la surconsommation de produits en ligne lors de la pandémie.

Le résultat net a ainsi a chuté de 59,3% à 3,3 millions d'euros. Il est cependant nettement supérieur à celui du premier semestre 2019/2020 (+1 million), période d'avant la crise sanitaire. Le résultat opérationnel courant a, lui, chuté de 56% sur un an à 5,1 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 6,9%, en repli de 6,2 points.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires a reculé de 17,4% à 73 millions. Les ventes semestrielles réalisées en Europe du Nord et de l'Est ont été impactées par le conflit en Ukraine depuis le mois de février 2022.

En revanche, le chiffre d'affaires ressort en croissance de 41,8% par rapport au 1er semestre 2019-2020, période ayant précédé le début de la crise sanitaire, et toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres par rapport aux niveaux d'avant crise sanitaire.

Vente-unique.com anticipe une amélioration de l'évolution de son activité sur le deuxième semestre 2021-2022, pour tendre vers la croissance d'ici à la fin de l'exercice.

Dans ce contexte, Vente-unique.com entend maintenir un niveau de rentabilité positive et exemplaire sur le second semestre de l'exercice, tout en maintenant sa prudence face à la poursuite de la dégradation du contexte géopolitique et économique mondial et de ses répercutions en termes d'inflation.

En réaction à cette publication, Midcap a confirmé sa recommandation Achat et réduit son objectif de cours de 17 euros à 13,30 euros sur la valeur. " Ces performances restent globalement solides avec une marge Ebitda qui reste proche des 10% et des performances largement au-dessus de celles de l'exercice pré-covid ", explique le bureau d'études.

