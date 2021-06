Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vente-unique.com : les résultats semestriels bien accueillis Cercle Finance • 16/06/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - Le titre Vente-unique.com signe mercredi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris après la publication de résultats semestriels bien accueillis par les analystes. Le titre gagne actuellement 4,8%, tandis que l'indice CAC Mid & Small cède 0,2%. Depuis le début de l'année, l'action affiche désormais un gain de près de 44%. Au titre du premier semestre, le spécialiste de la vente en ligne de mobilier a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 88,4 millions d'euros, en hausse de 72%, pour un résultat opérationnel courantmultiplié par six, à 11,6 millions d'euros. Le bénéfice net a, lui, été multiplié par huit, à 8,1 millions d'euros. Dans une note de réaction diffusée dans la matinée, les analystes d'Invest Securities saluent des résultat 'solides'. 'Ces derniers sont robustes et témoignent d'un solide déploiement du modèle commercial dans un environnement structurellement porteur pour le e-commerce', commente le bureau d'études parisien. Fort de ces performances, Vente-unique.com a confirmé son objectif annuel d'un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros assorti d'une marge d'EBITDA ajusté de plus de 10% cette année. Sa marge opérationnelle sur les six premiers mois de l'année atteint déjà 14,3%.

Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM Euronext Paris +4.48%