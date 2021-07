Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vente-unique.com : la dynamique de croissance se poursuit information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com bondit en Bourse ce mercredi après avoir poursuivi sa dynamique de croissance au 3ème trimestre et annoncé la préparation d'un nouveau plan de développement. Après un 1er semestre déjà solide (+72% de croissance), le site de vente de mobilier en ligne dit avoir enregistré une croissance de 28% lors du 3ème trimestre de son exercice 2020-2021, clos fin juin. En données cumulées, son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année ressort à 129,2 millions d'euros, soit une croissance de 55% sur un an. Forte de ce très bon niveau d'activité, la filiale du groupe Cafom se dit 'très sereine' dans l'atteinte de ses objectifs annuels de croissance. La société indique être en train de préparer son nouveau plan stratégique de développement, qu'elle dévoilera d'ici à la fin de l'année, devant fixer un nouvel horizon 'ambitieux' de chiffre d'affaires et de rentabilité sur le moyen terme. Le titre s'envole actuellement de plus de 9%, affichant l'une des plus fortes progressions du marché parisien.

Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM Euronext Paris +10.16%