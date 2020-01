Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vente-unique.com : hausse de 4% du bénéfice net annuel Cercle Finance • 13/01/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com, groupe de vente en ligne de mobilier en Europe, affiche au titre de son exercice 2019 un bénéfice net en hausse de 4% à 2,8 millions d'euros et une marge d'Ebitda en progression de 0,1 point à 7,1% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 96,5 millions d'euros, en croissance organique de 11% sur un an. Ce niveau de facturations, supérieur à l'objectif annuel de 95 millions, lui permet d'enregistrer un huitième exercice consécutif de croissance à deux chiffres. Vente-unique.com se fixe comme objectif de 'maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires'.

Valeurs associées VTE UNIQ.COM Euronext Paris +2.70%