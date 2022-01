Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vente-unique.com: exercice historique, mais le titre recule information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 12:15









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com a fait état hier soir de résultats annuels record, une publication qui était pourtant accueillie sans grand enthousiasme mercredi à la Bourse de Paris.



Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison dit avoir enregistré un 'excellent' exercice 2020-2021, au terme duquel son chiffre d'affaires a grimpé de 38% à 163,5 millions d'euros.



Son résultat opérationnel a, lui, bondi de 150% pour atteindre 19,4 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 11,9%, en amélioration de 5,1 points.



Au niveau du résultat net, Vente-unique.com a multiplié son bénéfice par trois pour le porter à 14,2 millions d'euros.



Dans un communiqué, la filiale du groupe Cafom indique avoir réussi à dépasser les objectifs fixés lors de son introduction en Bourse avec un an d'avance, et à plus que doubler de taille en seulement quatre ans.



La société avertit néanmoins s'attendre à un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 en repli de l'ordre de 15% par rapport au 1er trimestre 2020-2021 en raison d'un effet de base difficile.



Conséquence, le titre se repliait de 1,2% ce mercredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM Euronext Paris -1.24%