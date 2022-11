Vente-unique.com, élu Service Client de l'Année 2023 dans la catégorie Mobilier et Décoration

(AOF) - Vente-unique.com a annoncé avoir été Élu Service Client de l'Année 2023 dans la catégorie Mobilier et décoration. L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe est ressorti vainqueur de l'Élection du Service Client de l'Année, organisée par Viséo Customer Insights depuis 2007, qui a pour but de tester la qualité des services clients des entreprises françaises. Ce prix récompense les entreprises qui placent la qualité de la relation client au centre de leurs préoccupations.

Les services clients ou services consommateurs qui ont participé ont fait l'objet, chacun, de 205 tests clients mystères réalisés pendant 8 semaines du lundi 9 mai au samedi 2 juillet 2022 par des consommateurs.

Les appels, les e-mails, les recherches d'information sur Internet, les contacts via les réseaux sociaux réalisés et les conversations par chat en situation réelle reflètent les demandes quotidiennes que les consommateurs peuvent faire auprès des entreprises.

Sacha Vigna, co-fondateur et Directeur Général de Vente-unique.com, a commenté : " Depuis 16 ans déjà et avec plus de 2 millions de clients livrés, nous avons toujours eu à cœur d'apporter du bonheur dans la maison de nos clients. Nous sommes aujourd'hui honorés de cette reconnaissance, qui atteste de notre volonté de mettre toujours le client au centre, et valide les choix que nous avons faits pour en arriver là. "

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.