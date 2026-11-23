23 novembre 2026. Le Groupe Vente-unique, plateforme de référence du Home & Living en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|17/11/2026
|FR0010766667
|45
|17,918889
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|18/11/2026
|FR0010766667
|838
|17,113246
|ALXP
Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2025-2026, mardi 12 janvier 2027
|
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|ACTUS finance & communication
|Pierre Jacquemin-Guillaume
|Anne-Charlotte Dudicourt
|Relations Investisseurs
|Relations Presse
|vente-unique@actus.fr
|acdudicourt@actus.fr
|01 53 67 36 79
|06 24 03 26 52
- SECURITY MASTER Key : xmdtlJaYaGrIy5tsYpiZb5JpaZiSmGLKmGXKl2prasiam3BnyW9pnMWSamlimW5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101495-vu_cp_rachat-actions-20261123-vdef.pdf
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