VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

23 novembre 2026. Le Groupe Vente-unique, plateforme de référence du Home & Living en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 17/11/2026 FR0010766667 45 17,918889 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 18/11/2026 FR0010766667 838 17,113246 ALXP

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2025-2026, mardi 12 janvier 2027

À propos du groupe Vente-unique

Créé en 2006, le Groupe Vente-unique (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe regroupant le site vente-unique.com, la marque Habitat, une place de marché et une offre de retail media. Le Groupe a livré plus de 3,5 millions de clients depuis son lancement et déploie aujourd'hui son offre dans 20 pays en Europe.

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

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