VENTE-UNIQUE.COM: activité en hausse malgré la crise, mais résultat net en repli

(AOF) - Vente-unique.com, spécialiste de la vente en ligne de mobilier, a publié un résultat net pour le premier semestre de son exercice 2019-2020 d'1 million d'euros, en repli de plus de 40% par rapport à la même période l'an passé. Le chiffre d'affaires est lui ressorti en hausse de 5%, à 51,5 millions d'euros, malgré l'impact de la crise du covid-19. Celle-ci a menacé l'approvisionnement en Asie (production et fret), avant de créer un attentisme des consommateurs et un net recul des ventes durant la dernière quinzaine de mars.

Ce contexte a pesé principalement sur la dynamique commerciale en Europe du Sud (7,5 millions d'euros, en retrait de 1%) et en France (29,3 millions d'euros, en hausse de 2%), où les restrictions de circulation ont été les plus précoces et les plus sévères. L'Europe du Nord et de l'Est, moins touchée par la crise sanitaire, affiche une progression de 16% à 14,7 millions d'euros.

La marge d'Ebitda ressort à 4,6% du chiffre d'affaires, en retrait de 2,8 points, en raison principalement de l'augmentation des frais logistiques (extension du site non encore absorbée par la croissance et coût de la transition opérationnelle), les autres dépenses opérationnelles restant stables.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en baisse de 0,3 point à 1,1% du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant ressort à 1,8 million d'euros, soit 3,5% du chiffre d'affaires, et le résultat opérationnel s'élève à 1,7 million.

Au 31 mars 2020, Vente-unique.com disposait ainsi d'une trésorerie brute de 11 millions d'euros, pour 3,3 millions de dettes financières (dont 1,5 million au titre de la norme IFRS 16) et des fonds propres de 15 millions d'euros.

D'ici fin septembre 2020, le groupe a pour objectif de réaliser une croissance à deux chiffres. Au-delà, Vente-unique.com prépare le déploiement de nouveaux axes stratégiques, notamment par l'extension de son offre et le renforcement de sa notoriété afin d'accroitre la fréquentation du site.

