Vente-unique : 20e exercice consécutif de croissance rentable et expansion réussie à l'international

Dans la continuité de la trajectoire de forte croissance des trimestres précédents, le groupe Vente-unique accélère encore au 4e trimestre de l'exercice 2025-2026 avec un chiffre d'affaires en hausse de 29,5% qui atteint 68,5 millions d'euros. Le volume d'affaires global progresse pour sa part de 33,9% et atteint pour la première fois le niveau de 100 MEUR sur un seul trimestre.

Cette performance permet au numéro 1 européen de la vente en ligne de mobilier, d'articles de décoration et d'équipements de la maison d'atteindre un nouveau record d'activité sur un exercice, avec un volume d'affaires global annuel de 348,7 MEUR en hausse de 26,5% et un chiffre d'affaires consolidé de 243,1 MEUR, lui aussi en forte progression de 21%.

L'amplification du rythme de croissance tout au long de l'exercice ainsi que la forte trajectoire à l'international reflètent ainsi la parfaite exécution des différents leviers de croissance rentable mis en place par le groupe.

Le groupe a réalisé une performance remarquable à l'international (55% de ses ventes, 5 points par rapport à l'exercice précédent), avec une progression continue tout au long de l'exercice, qui traduit notamment le bon démarrage commercial dans les 5 pays ouverts au cours de l'exercice (Danemark, Norvège, Suède, Irlande et Royaume-Uni).

La dynamique tout au long de l'exercice a été particulièrement forte en Europe Centrale et du Nord ( 32,9%), avec une accélération tout au long de l'exercice ( 50,6% au 4e trimestre), notamment portée par le succès des ouvertures en Scandinavie. L'Europe du Sud ( 33%) a démontré une nouvelle fois sa capacité à conserver un niveau de croissance élevé et à renforcer ses parts de marché. Enfin, la croissance en France (9%) demeure solide dans un environnement peu porteur et bénéficie notamment du dynamisme de la marque Habitat.

Performance commerciale à un niveau record

Toutes les activités du groupe contribuent à cette performance. Le site vente-unique.com s'appuie sur un positionnement qualité-prix plus que pertinent, une disponibilité accrue des références grâce au second entrepôt ainsi qu'une désirabilité renforcée par la mise en oeuvre d'une nouvelle direction artistique, permettant d'attirer de nouvelles clientèles.

Un 20e exercice de croissance rentable consécutif

Le Groupe Vente-unique a réalisé un nouvel exercice de croissance rentable et anticipe une marge annuelle d'EBITDA ajusté supérieure à celle de l'exercice précédent (10,4%), démontrant toute la résilience du modèle d'affaires du Groupe malgré les coûts ponctuels liés à l'ouverture du second site logistique près de Moulins.

Le Groupe Vente-unique poursuit son déploiement à l'international avec des ouvertures au début de l'exercice dans 4 nouveaux pays (Finlande, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie).

L'offre du site vente-unique.com et de la place de marché est désormais disponible dans 20 pays, alors que la marque Habitat est désormais déployée dans 12 pays.

Fort des investissements réalisés pour accroître la disponibilité des produits et renforcer son image de marque, le groupe Vente-unique est en bonne position pour poursuivre sa trajectoire de croissance rentable sur l'exercice 2026-2027.