Vente du Turbo Illimité Best Call SOLVAY 6773T à 1,58 EUR (+16 %)

Analyse :Après avoir marqué un plus haut à 115,6 EUR, SOLVAY est entré en consolidation. Les cours ne donnent pas de signe de force au contact de la moyenne mobile à 100 jours, soutien dynamique des cours. Nous préférons solder le reste de notre position longue sur le Turbo Illimité Best Call SOLVAY 6773T.Choix du produit :Nous débouclons le reste de la position sur le Turbo Illimité Best Call SOLVAY 6773T, prise le 26/04 à 1,36 EUR. Il peut actuellement être vendu à 1,58 EUR, générant un gain sur la seconde partie de +16 %.Disclaimer :Certaines informations fournies dans ce document peuvent provenir de sources externes à DayByDay. Dans cette hypothèse, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Certains éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. DayByDay a établi cette analyse et cette recommandation en accord avec sa méthodologie d'analyse, disponible en partie publique de son site et sa méthodologie de recommandation d'investissement, également disponible en partie publique de son site. La recommandation d'investissement de DayByDay n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseurs. Nous vous invitons à prendre connaissance des spécificités techniques de ce produit, de ses risques, sur le site d'Unicredit. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse ni, de ses recommandations. Les analystes de DayByDay sont tenus au respect d'une charte d'éthique qui est disponible sur le site de Day By Day. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.