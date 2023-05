Vente de voitures d'occasion: Aramis réduit sa perte et affiche un Ebitda ajusté positif

(AOF) - Aramis Group (+16,94% à 5,04 euros) annonce que sa dette nette au 31 mars 2023 s’élève à 110,1 millions d’euros, en hausse de 91,7 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2022. Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers enregistre une perte nette semestrielle de 12,6 millions d’euros, contre - 20,3 millions il y a un an, pour un chiffre d’affaires de 940,8 millions d’euros, en hausse de 7,8% par rapport au 1er semestre 2022. Le groupe vise pour 2023 « une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier ».

Aramis vise également un EBITDA ajusté positif, et précise que ces prévisions sont données "sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique".

Aramis souligne qu'il affiche déjà pour le 1er semestre un EBITDA ajusté " de nouveau positif à 1,0 million d'euros ", fruit de son adaptation aux " nouveaux équilibres de marché " et de sa " discipline dans la gestion de ses coûts ".

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.