Vente aux enchères spéciale à Bercy pour les 30 ans du ministère

Jeudi 14 novembre, le ministrère de l'Économie et des Finances organise une vente spéciale de plus de 400 objets trouvés, biens réformés de l'administration ou saisis par les douanes. Pour la première fois, cette vente aux enchères, accessible au public, est organisée dans l'enceinte du ministère.

( AFP / LOIC VENANCE )

À l'occasion du 30e anniversaire du ministère de l'Économie et des Finances, une vente aux enchères spéciale est organisée, jeudi 14 novembre, dans les locaux même du ministère, dans le 12e arrondissement de Paris. 433 lots, composés d'objets trouvés, de biens réformés de l'administration ou saisis par les douanes, seront présentés lors de cette vente aux enchères, accessible au public. La vente sera également accessible sur le site internet de la maison d'enchères Drouot.

Voitures, vélos, bateaux, stylos, montres, instruments de musique, bijoux, objets d'ar, lingots d'or, déchets électroniques... Les objets mis en vente sont de nature très diverses, peut-on voir sur site du la vente. Une exposition des lots est organisée le jour même à Bercy.

Faire connaître la DNID

Objectif de cette vente dont la valeur de départ est estimée à 260.000 euros : faire connaître une division méconnue de Bercy, celle de la Direction nationale d'intervention domaniale (DNID). Sa mission est triple : évaluation de biens immobiliers concernés par des opérations immobilière et foncières pour le compte de l'État et les collectivités, gestion des patrimoines privés (inventaire de l'actif et du passif successoral; identification des créanciers etc. ; prise en charge des successions vacantes en Ile-de-France) et ventes mobilières de l'État c'est-à-dire vente de biens réformés des administrations, de bien abandonnées et des objets trouvés.

Si cet événement au sein même du ministère est une première, certaines administrations organisent régulièrement des ventes aux enchères publiques. Ainsi, en 2018, plus de 59.000 objets ont été vendus pour un montant global de près de 50 millions d'euros.