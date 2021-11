Vent de défiance sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge, pénalisés par la crainte du resserrement monétaire aux Etats-Unis et la résurgence de la pandémie en Europe. Le CAC 40 a cédé 0,85% à 7 044,62 points. L'Euro Stoxx 50 a abandonné 1,09% à 4 291,23 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé, en fin d'après-midi. Le Dow Jones grapille 0,04% tandis que le Nasdaq perd plus d'1%.

Le bilan des Bourses européennes aujourd'hui aurait pu être plus négatif encore. La séance, en effet, a mal débuté avec un CAC 40 en repli de 1,4% en début de matinée. L'aversion pour le risque des investisseurs a été motivée par deux facteurs.

En premier lieu, la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed. Les investisseurs redoutent en effet que le président de la banque centrale débute son deuxième mandat par un resserrement plus rapide que prévu de sa politique monétaire afin de juguler une inflation persistante.

Après avoir été un banquier central exceptionnellement "colombe" en raison de la pandémie, ce républicain modéré pourrait être tenté de (re)gagner le camp des "faucons".

Preuve que ce scénario est jugé crédible, le rendement du taux américain à dix ans bondit de plus de 12 points de base à 1,663%, soit son plus haut niveau depuis un mois.

Par ailleurs, les opérateurs prennent au sérieux le regain de la pandémie en Europe et l'impact des mesures sanitaires, si elles se généralisaient sur le Vieux Continent, sur la reprise économique. Washington a déconseillé à ses ressortissants les voyages en Allemagne et au Danemark.

Dans ce contexte, l'accélération inattendue de l'activité du secteur privé en Europe au mois de novembre n'a pas été suffisante pour raviver l'optimisme des marchés.

A la Bourse de Paris, Alstom (+2,49%) a signé sa troisième séance consécutive de hausse, le titre étant globalement jugé sous-valorisé par certains analystes. Airbus a gagné 1,36% sur des rachats à bon compte après quatre séances dans le rouge.

A l'opposé du palmarès, Eurofins a cédé 4,05% après avoir abandonné 1,9% hier. Le titre affiche cependant un bond de plus de 50% depuis le début de l'année grâce à son exposition à la pandémie. STMicroelectronics et Dassault Systèmes ont perdu 3,96% et 3,76%, pénalisés par le vent de défiance qui souffle sur les technologiques lié à la hausse des taux.