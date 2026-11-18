L'équipementier aéronautique poursuit sa croissance, soutenu par la montée en cadence des programmes Airbus A320 et A350. Malgré des perturbations opérationnelles temporaires, il anticipe un second semestre particulièrement dynamique.

Figeac Aéro a réalisé un chiffre d'affaires de 119,1 millions d'euros au titre du deuxième trimestre de son exercice 2026/27, clos le 30 septembre 2026, en hausse de 6,5% à taux de change et périmètre constants et de 5% en données publiées, par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le détail, la division Aéronautique a généré 112,3 MEUR de revenus trimestriels, en croissance organique de 8,5% et en hausse de 6,9% en données publiées. Cette performance a été soutenue par l'accélération des cadences de production, notamment sur les programmes Airbus A320 et A350. Elle a toutefois été freinée par des perturbations ponctuelles sur les sites de Figeac et de Tunis, liées notamment aux coupures d'électricité en Tunisie, aux fortes chaleurs en France et à des décalages de livraisons.

De son côté, la division Défense & Énergie a vu son chiffre d'affaires reculer de 19,1%, à 6,8 MEUR, principalement en raison du repli des activités pétrolières et gazières et d'une base de comparaison élevée.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe atteint 230,9 MEUR, en progression organique de 8,9% et en hausse de 7,2% en données publiées.

Le carnet de commandes de Figeac Aéro a atteint un record de 5,1 MdsEUR au 30 septembre, en hausse de 3,5% par rapport à fin juin. Les nouvelles affaires remportées dans le cadre du plan PILOT 28 représentent désormais environ 54 MEUR de chiffre d'affaires annuel attendu à l'horizon mars 2028, soit plus de 67% de l'objectif initial de 80 à 100 MEUR.

"Figeac Aéro signe un trimestre solide, la dynamique reste intacte et nous anticipons un effet de rattrapage sur le 2e semestre qui nous permettra d'atteindre notre objectif de chiffre d'affaires", a déclaré Thomas Girard, directeur général adjoint du groupe.

Dans ces circonstances, l'équipementier confirme ses objectifs pour l'exercice 2026/27, avec un chiffre d'affaires attendu entre 530 et 560 MEUR, un EBITDA courant compris entre 86 et 94 MEUR et des free cash flows de 35 à 40 MEUR. Le groupe maintient par ailleurs ses ambitions à l'horizon mars 2028, soit plus de 600 MEUR de chiffre d'affaires, 100 MEUR d'EBITDA courant et un levier financier compris entre 2 et 2,5 fois.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 1,5% à la Bourse de Paris et affiche désormais une contraction de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.