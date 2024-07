Vent d'optimisme sur les marchés européens avant l'inflation

(AOF) - En hausse hier, les marchés européens sont attendus sous le signe de l'optimisme à l'ouverture de ce jeudi. Les investisseurs prendront connaissance de la publication de l’indice des prix à la consommation Outre-Atlantique en juin. Devant le Congrès, hier, Jerome Powell a ouvert plus grande la porte à une baisse des taux en septembre. En Allemagne, l'inflation est ressortie à 2,5% en juin en rythme annuel en données harmonisées après 2,8% en mai. Le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis est donné aujourd'hui, les banques figurant à l'agenda de demain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Gaussin

Gaussin, spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce une offre de reprise des actifs et de l'activité de sa filiale Metalliance par la société CORAIL-SM pour 1 million d'euros. Cette offre intervient dans le cadre du redressement judiciaire de Metalliance et de la publication d'une recherche de candidats repreneurs en plan de cession. Les actionnaires du repreneur seraient Coral Reef Capital et Sandton Capital Partners sous réserve d'accord restant à finaliser.

Hunyvers

Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, annonce des ventes en hausse de 16,8% sur les neuf premiers mois de 2024, à 91,2 millions d'euros, intégrant une accélération au troisième trimestre (+21,5%). À périmètre constant, les ventes progressent de 0,9%: les véhicules de loisirs (VDL) sont en croissance organique de 1,3%, tandis que le nautisme est en baisse (-14,5%). Le groupe évoque une nouvelle acquisition en cours dans le nautisme, qui porterait la contribution de ce pôle à plus de 20% du chiffre d'affaires.

LDLC

Le groupe LDLC annonce avoir finalisé l'acquisition du fonds de commerce de la société Rue du Commerce, après la réalisation des opérations et des conditions suspensives (dont l'obtention de l'accord de l'autorité de la concurrence) prévues aux accords intervenus avec la société Rue du Commerce et conformément au calendrier annoncé. Le prix d'acquisition du fonds de commerce s'élève à 6 millions d'euros et a été entièrement financé par voie d'endettement bancaire.

TF1

Le groupe TF1 annonce accueillir au sein de sa plateforme TF1+ les offres audiovisuelles de ces trois acteurs : L’Equipe, Le Figaro et Deezer. "Ces premiers accords marquent une nouvelle étape du déploiement de la stratégie d’accélération digitale du groupe TF1 avec l’agrégation de contenus tiers, attractifs et complémentaires", indique la filiale de Bouygues dans un communiqué. TF1+ a été lancée le 8 janvier dernier et "s’est installée en quelques mois comme la première plateforme de streaming gratuite française".

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en Allemagne est ressortie à 2,5% en juin en rythme annuel en données harmonisées après 2,8% en mai et conformément à l'estimation préliminaire publiée le 1er juillet, selon les chiffres fournis par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

En France, la balance des paiements en juin sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'inflation en juin et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz, à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,08% à 1,0838 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé leur première séance de hausse de la semaine. Ils ont bénéficié de la nouvelle hausse de Wall Street et du recul du spread franco-allemand. Celui-ci a baissé à 65 points de base même si la situation politique française est loin d'être clarifiée. Emmanuel Macron a demandé à " l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines «de bâtir une majorité solide. Côté valeurs, Alstom a bondi après l’annonce d’un gros contrat en Allemagne. Le CAC 40 a gagné 0,86% à 7573,55 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,17% à 4960,96 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la séance de mercredi sur une note positive à la veille de la publication de l’indice des prix à la consommation Outre-Atlantique en juin. Devant le Congrès, Jerome Powell a ouvert plus grande la porte à une baisse des taux en septembre. Les stocks de grossistes sont ressortis en ligne avec les attentes. Côté valeurs, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal Intuit a reculé après avoir dévoilé un plan de réorganisation. Le Dow Jones a progressé de 1,09% à 39721 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,18% à 39721 points.