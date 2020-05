Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Venezuela-L'opposition a négocié avec une firme pour chasser Maduro-presse Reuters • 08/05/2020 à 02:44









CARACAS, 8 mai (Reuters) - Des membres de l'opposition vénézuélienne ont négocié en octobre dernier un accord de 213 millions de dollars avec une petite société de sécurité de Floride pour qu'elle mène une opération dans le pays afin de chasser du pouvoir le président Nicolas Maduro, selon un document publié jeudi par le Washington Post. Les autorités vénézuéliennes ont arrêté durant la semaine écoulée plus d'une dizaine de personnes, dont deux ressortissants américains travaillant pour la société de sécurité Silvercorp USA, qu'elles accusent d'une opération d'incursion destinée à faire chuter Nicolas Maduro. Des images diffusées par la télévision publique vénézuélienne montrent les deux détenus américains déclarer qu'ils ont été chargés par Silvercorp de prendre le contrôle de l'aéroport de la capitale Caracas dans le but d'y exfiltrer Maduro. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, estime que Nicolas Maduro usurpe le pouvoir après avoir truqué l'élection présidentielle de 2018. Guaido a été reconnu par des dizaines de pays comme le dirigeant légitime du Venezuela. Le document de 42 pages publié par le Washington Post, dont Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat l'authenticité, détaille de nombreux éléments tactiques - notamment le matériel militaire à utiliser - mais n'offre aucune explication sur la manière dont un petit commando peut venir à bout de centaines de milliers de membres des forces de sécurité loyales à Maduro. D'après le journal, les termes généraux de l'"accord de service" ont été rédigés par le directeur de Silvercorp, Jordan Goudreau, qui avait publiquement reconnu avoir organisé l'opération. Les éléments détaillés ont été fournis par l'opposition vénézuélienne, précise le Post. Sur le document figurent les signatures de Juan Guaido, de l'un de ses conseillers, Juan Rendon, et d'un élu de l'opposition vénézuélienne, Sergio Vergara, en plus de celle de Jordan Goudreau. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'équipe de communication de Guaido. Goudreau n'a pas pu être joint par téléphone. S'exprimant sur la chaîne CNN, Rendon a déclaré avoir signé un "accord exploratoire" avec Silvercorp mais que celui-ci n'a jamais été conclu. Il a ajouté que la firme de sécurité avait mené une opération "suicide" dans le soutien de Guaido. (Brian Ellsworth et Sarah Kinosian; version française Jean Terzian)

