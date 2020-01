Venezuela-Guaido appelle à de nouvelles manifestations contre Maduro

CARACAS, 12 janvier (Reuters) - Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, a appelé samedi à de nouvelles manifestations dans le pays contre le gouvernement du président Nicolas Maduro, après que le parti au pouvoir a tenté en début de semaine d'installer un allié à la tête de l'Assemblée nationale malgré la réélection de Guaido. "Nous devons descendre dans les rues pour protester et émettre des revendications, nous devons pousser ensemble", a dit Juan Guaido lors d'un meeting organisé dans l'ouest de la capitale Caracas, devant une foule dispersée composée de plusieurs centaines de personnes. "Personne ne peut rester chez lui. Personne ne peut s'agenouiller devant la dictature", a-t-il ajouté, six jours après que les forces armées ont tenté de l'empêcher d'accéder au Congrès pour permettre au Parti socialiste au pouvoir de nommer le président de son choix à l'Assemblée nationale. Près d'un an après s'être autoproclamé chef d'Etat par intérim, Juan Guaido, dont la légitimité a été reconnue par les Etats-Unis et les puissances occidentales, tente de raviver la contestation à l'encontre de Nicolas Maduro. La participation aux rassemblements de l'opposition s'est amenuisée, de nombreux Vénézuéliens faisant part de leur lassitude à l'égard de l'impasse politique et de leur frustration de voir le dirigeant socialiste, dont ils contestent la réélection en 2018, rester au pouvoir malgré la crise économique et les sanctions imposées par les Etats-Unis. CHRONOLOGIE de la crise politique au Venezuela (Brian Ellsworth et Vivian Sequera; version française Jean Terzian)