Venezuela-Exercices militaires voulus par Maduro comme une démonstration de force

CARACAS, 16 février (Reuters) - L'armée vénézuélienne a pris part samedi à des exercices militaires dans les rues de la capitale Caracas et à travers le pays, y déployant soldats, miliciens civils et véhicules blindés, dans une démonstration de force voulue par le président Nicolas Maduro destinée notamment aux Etats-Unis. Le dirigeant socialiste, dont Washington ne reconnaît pas la légitimité, accuse les Etats-Unis de préparer une invasion du pays d'Amérique latine. Le président américain Donald Trump a dit en 2017 ne pas exclure l'hypothèse d'une intervention militaire au Venezuela. Ces exercices ont été lancés au lendemain de l'intégration formelle au sein des forces armées de quelque 4 millions de volontaires composant la réserve civile. D'après ce qu'ont constaté des journalistes de Reuters à Caracas, l'un des exercices consistait à empêcher des "envahisseurs" d'entrer dans la capitale. Plusieurs centaines de soldats et miliciens, certains à bord de véhicules blindés, ont ainsi repoussé pendant dix minutes les "assaillants" représentés par un groupe de véhicules bloquant l'autoroute. L'opposition dit voir dans ces exercices militaires une mise en scène destinée à masquer la décadence des forces armées, alors que l'hyperinflation dans le pays a notamment rendu le salaire des soldats trop faible pour acheter des denrées alimentaires de base. Juan Guaido, chef de file de l'opposition reconnu comme président légitime du Venezuela par de nombreux pays dont les Etats-Unis, a dénoncé un "exercice de propagande de la part d'une dictature". "Je dis aux forces armées (...) Nous sommes avec vous, nous sommes conscients de la malnutrition des soldats", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Malgré la crise économique et la défiance d'une partie de la communauté internationale, Nicolas Maduro s'est maintenu au pouvoir en grande partie grâce au soutien de l'armée vénézuélienne. (Manaure Quintero et Efrain Otero; version française Jean Terzian)

