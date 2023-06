Véhicules électriques: WisdomTree souligne l'optimisme de l'AIE

Même dans les scénarios conservateurs de l'AIE comme le scénario STEPS, qui " ne prend en compte que les politiques existantes ", la croissance des véhicules électriques devrait être importante cette décennie, relève l'analyste. " Partout dans le monde ", des pays introduisent rapidement des interdictions en ce qui concerne la vente de véhicules thermiques neufs : certains pays, comme la Norvège, ont pris les devants en rendant ces interdictions effectives à partir de 2025. Pour de nombreux autres pays, les interdictions vont prendre effet entre 2030 et 2040. " Il est ainsi raisonnable de s'attendre une légère hausse globale des ventes des VE a mesure que nous avançons vers ces échéances " conclut Mobeen Tahir.

(AOF) - « L’électrification des transports routiers est l’innovation disruptive que le secteur attendait », « il semble qu’un moment charnière ait été atteint ». C’est ce qu’affirme Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions chez WisdomTree, sur la base des perspectives mondiales sur les véhicules électriques (VE) pour 2023 publiées le 26 avril par l’AIE (Agence internationale de l’énergie). L’analyste retient notamment que « le soutien politique à l’adoption de véhicule électrique n’a jamais été aussi important, et il continue de s’étendre ».

